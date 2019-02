Villarreal emerge para arrasar Sevilha

O Villarreal, adversário do Sporting nos 16 avos-de-final da Liga Europa, venceu este domingo na recepção ao Sevilha, por 3-0, na 24ª jornada da Liga espanhola, um triunfo importante após dez partidas sem vencer em Espanha, mas insuficiente para sair da zona de despromoção.

Ao intervalo já o Villarreal se impunha por 2-0, graças aos golos de Álvaro González (20’) e do camaronês Ekambi (45+1’), tendo consolidado a vitória na segunda parte com o terceiro golo, de Alfonso Pedraza (86’).

Com este triunfo, o Villarreal subiu ao 18º lugar, com 23 pontos, os mesmos o Rayo Vallecano (19.º), mas permanece na zona de despromoção, tendo como adversário mais próximo de alcançar o Celta de Vigo (17º), orientado pelo treinador português Miguel Cardoso, com 24 pontos.

O Sevilha, pelo qual o avançado português André Silva foi totalista, manteve o quarto lugar, com 37 pontos, mas tem agora o Getafe a apenas um ponto de distância. O Villarreal, que venceu o Sporting na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, em Alvalade, por 1-0, recebe os “leões” na próxima quinta-feira, em jogo da segunda mão.