Portugal perde primeira final do Europeu de futsal feminino

Naquela que foi a primeira edição do Campeonato da Europa de futsal feminino, apadrinhado pela UEFA, a Espanha derrotou Portugal no encontro decisivo e arrebatou o título. Em Gondomar, as espanholas decidiram a final praticamente na primeira parte, período em que alcançaram um 3-0 que desequilibrou as contas antes do 4-0 definitivo.

Mayte inaugurou o marcador aos 3m02s, Anita elevou para 2-0 aos 5m10s, aproveitando uma perda de bola da equipa portuguesa numa zona perigosa, e Romero ampliou, aos 9m30s, num livre directo em que a guarda-redes Ana Catarina não foi feliz.

No final do primeiro tempo, Portugal ganhou algum ascendente e rondou a baliza espanhola com frequência, pondo à prova a guarda-redes Aguete, que estaria também em destaque na segunda parte.

Apesar do maior assédio português à baliza de Espanha, a selecção nacional (que nas meias-finais tinha eliminado a Ucrânia) não só não conseguiu reduzir, como ainda viu a adversária voltar a marcar, quando já forçava um 5x4. Foi um contra-ataque concluído por Sotelo (35m55s) que confirmou o triunfo espanhol na competição.