Olympiacos opera reviravolta ante AEK

O Olympiacos, orientado pelo treinador português Pedro Martins, goleou este domingo na recepção ao AEK Atenas, por 4-1, em jogo da 21ª jornada da Liga grega. O AEK, com o médio português André Simões no “onze”, marcou pelo avançado argentino Ezequiel Ponce (3’).

Na segunda parte, Pedro Martins substituiu o português Gil Dias pelo médio grego Lazaros Christodoupoulos. O guineense Mady Camara empatou (50’), mas a ponta final do Olympiacos foi imparável, com mais três golos (72, 83 e 87’), com um bis de Fortounis. O egípcio Hassan, ex- Sp. Braga, assinou o 3-1.

Pelo Olympiacos alinharam de início José Sá, Podence e Gil Dias. Com este triunfo, a equipa de Pedro Martins mantém o segundo posto, com 48 pontos, a seis do líder PAOK, que na segunda-feira defronta o Smyrnis, último classificado.