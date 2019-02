Nulo com Torino atrasa Nápoles

O Nápoles empatou este domingo na recepção ao Torino (0-0), em jogo da 24.ª jornada da Liga italiana, deixando a Juventus mais isolada na liderança, com 13 pontos de vantagem sobre os napolitanos.

Ainda sem Mário Rui, lesionado, Carlo Ancelotti não fez grandes alterações no “onze” do Nápoles, deixando apenas o belga Mertens no banco de suplentes. A Udinese venceu em casa, por 1-0, o Chievo, afastando-se dos lugares de descida, enquanto o Génova de Pedro Pereira (entrou aos 88’) bateu a Lazio, por 2-1, atrasando os “laziale” na luta pelos lugares europeus.

O Empoli venceu o Sassuolo por 3-0 e colocou-se três pontos acima da “linha de água”, enquanto a Fiorentina começou a perder na visita ao SPAL, mas acabou por golear, por 4-1, subindo ao oitavo lugar, a três pontos dos lugares que dão acesso às competições europeias.

A Roma, adversário do FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, encerra esta segunda-feira a 24.ª jornada, recebendo o Bolonha, com a possibilidade de isolar-se no quinto posto, a um ponto da última vaga de acesso à Liga dos Campeões.