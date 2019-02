Morreu Frederico Rosa, antigo jogador da selecção

Frederico Nobre Rosa, no futebol apenas conhecido como Frederico, morreu neste domingo, aos 61 anos. Defesa que se destacou em clubes como o Boavista e o Benfica, chegou a representar a selecção nacional e a participar num Campeonato do Mundo.

Na década de 1980, Frederico cumpriu quatro épocas com a camisola do Benfica, antes de se mudar para o Estádio do Bessa, assumindo-se como capitão de equipa. Foi nesse período que foi convocado para o Mundial de 1986, no México, onde realizou três jogos pela selecção nacional.

No total, o jogador que foi formado na CUF e no Barreirense cumpriria 18 internacionalizações (com cinco golos) e, depois da passagem pelo Boavista, entre 1983 e 1991, ainda representaria o V. Guimarães, o Estrela da Amadora e o Leixões, encerrando a carreira em Matosinhos, com 38 anos.

Nos últimos tempos, o estado de saúde do defesa central (que foi duas vezes campeão nacional e ganhou três Taças de Portugal) tinha-se deteriorado, acabando por não resistir a uma doença prolongada.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, já reagiu à notícia: "Em meu nome pessoal e de todos os benfiquistas apresento as mais sentidas condolências à família de Frederico. Foi com profunda tristeza que tomámos conhecimento do seu falecimento, e para sempre ficará na memória de todos as qualidades de um defesa central internacional de enorme qualidade", assinalou.