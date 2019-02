Mbappé resolve para o PSG em Saint-Étienne

Kylian Mbappé garantiu este domingo, em Saint-Étienne, a quarta vitória consecutiva do Paris Saint-Germain, que venceu por 0-1 em partida da 25.ª jornada da Liga francesa.

Depois do deslize em Lyon, o novo ciclo de invencibilidade projecta o campeão francês para uma liderança ainda mais confortável sobre o vice-líder Lille, que não foi além de um nulo na recepção ao Montpellier, estando já a 12 pontos do primeiro lugar, com os parisienses ainda com dois jogos em atraso.

Mbappé marcou aos 73 minutos e decidiu a partida ante o agora quinto classificado, com o Saint-Étienne a ser ultrapassado pelo Marselha, que na véspera vencera (2-0) o Amiens.