Marítimo vence Belenenses e deixa zona de despromoção

O Marítimo quebrou este domingo uma série de três derrotas consecutivas na Liga ao bater o Belenenses SAD, por 0-1, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em encontro da 22.ª jornada. Desta forma, os insulares saltam à condição da zona de despromoção para o 12.º lugar da tabela, em igualdade com Tondela e Nacional, todos com 23 pontos.

O Belenenses SAD, a actuar em casa emprestada, somou o quinto encontro sem vencer, facto que deixa a equipa de Silas, com 30 pontos, cada vez mais distante do quinto posto, ocupado por Moreirense, com 38.

O argentino Leandro Barrera foi o autor do golo do Marítimo (71'), aproveitando uma falha de marcação na sequência de um livre cobrado ainda no meio-campo dos madeirenses.