Galatasaray goleia antes do jogo da Luz

Um "hat-trick" de Feghouli e um golo de Belhanda garantiram este domingo o triunfo, por 4-1, do Galatasaray (adversário do Benfica na Liga Europa), no terreno do Kasimpasa, em jogo da 22.ª jornada da Liga turca.

O Galatasaray, que há três dias foi derrotado em casa pelo Benfica, por 2-1, em jogo da primeira mão dos 16 avos-de-final da competição europeia, mantém o segundo lugar da Liga turca, a três pontos do líder, o Basaksehir, que tem um jogo a menos.

Na próxima quinta-feira, a equipa turca visita o Benfica, no Estádio da Luz, em Lisboa, para disputar o jogo da segunda mão.