Empate com Boavista mantém Desp. Chaves na cauda da tabela

O Desportivo de Chaves, penúltimo classificado da I Liga portuguesa de futebol, e o Boavista empataram neste domingo (1-1), em jogo da 22.ª jornada da prova, disputado em Chaves.

O brasileiro Bruno Gallo inaugurou o marcador para a equipa anfitriã aos 44 minutos, na marcação de uma grande penalidade, mas o médio Fábio Espinho restabeleceu, aos 60, a igualdade para a equipa portuense, que interrompeu uma série de duas vitórias seguidas no campeonato.

O Desportivo Chaves manteve-se na 17.ª e penúltima posição, com 19 pontos, a dois da primeira equipa acima da "linha de água", o Vitória de Setúbal, enquanto o Boavista manteve-se no 12.º lugar, com 23, dois pontos acima da zona de despromoção.