Benfica e Sporting revalidam títulos em pista coberta

O Benfica, no sector masculino, e o Sporting, no feminino, sagraram-se neste domingo campeões nacionais de clubes de atletismo em pista coberta, ambos com larga vantagem sobre os vice-campeões, precisamente os "rivais".

Em masculinos, os "encarnados", que traziam uma vantagem de oito pontos sobre os "leões" do primeiro dia de competição, ampliaram a margem para 12, totalizando 100, graças às vitórias em cinco das seis provas do dia (perderam apenas os 800 metros), para somarem o sétimo título nas últimas oito edições.

Em dois dos embates mais esperados da competição, os "encarnados" levaram a melhor. No lançamento do peso, Tsanko Arnaudov venceu o concurso com 19,36m, batendo Marco Fortes, cujos 18,58m lhe garantiram o segundo lugar; no triplo salto, o vencedor Pedro Pablo Pichardo alcançou 17,32m, enquanto Nelson Évora se ficou pelo 16,77m.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No sector feminino, o Sporting, que ganhou pela nona vez consecutiva e pela 24.ª em 26 edições, somou 99 pontos, contra 85 do Benfica, depois de ganhar quatro das sete provas da segunda jornada.

Patrícia Mamona confirmou todo o favoritismo que lhe era atribuído, ganhando o concurso do triplo salto com 14,01m (Lecabela Quaresma, do Benfica, foi segunda, com 13,34m), enquanto Ana Dulce Félix (Benfica) se impôs nos 3000m, com a marca de 9m13,40s (Mariana Machado, do Sporting, ficou em segundo lugar, com 9m23,73s).

O Juventude Vidigalense foi terceiro classificado, tanto em masculinos, com 66,5 pontos, como em femininos, com 66.