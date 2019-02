Aconteceu um 20-0 na terceira divisão italiana

Era um desastre à espera de acontecer. O Pro Piacenza 1919 foi neste domingo goleado por 20-0 pelo Cuneo, num jogo da Série C do futebol italiano. O Piacenza apenas alinhou de início com sete jogadores e não tinha treinador, e o Cuneo fez o que lhe competia: marcou o primeiro golo aos 3’, chegou aos dez aos 24, foi para o intervalo a ganhar por 16 e, para não envergonhar mais o adversário, "apenas" marcou quatro na segunda parte.

Esta goleada não aconteceu por acaso. O Pro Piacenza (que não tem nada a ver com o Piacenza que já passou pela Série A, mas que também joga nesta divisão) é mais um exemplo de má gestão e problemas financeiros graves muito frequente no futebol italiano. Sem dinheiro para pagar salários, a equipa foi perdendo jogadores (incluindo Ledesma, um antigo internacional italiano) e treinadores (Giuliano Giannichedda, antigo jogador da Lazio e da Juventus) e já não jogava desde Dezembro do ano passado.

Para não perder automaticamente o lugar na Série C (já tinha faltado a três jogos), o Pro Piacenza apresentou uma equipa possível, com sete jogadores da formação, sendo que um oitavo viria a entrar durante o jogo, depois de resolvido um problema com o bilhete de identidade. Nicolo Cirigliano, o capitão com 19 anos, apareceu na ficha de jogo como treinador e, segundo alguns sites italianos, havia um jogador com 15 anos a alinhar pelo Pro Piacenza. Outro dos jogadores seria o massagista da equipa.

"Foi uma coisa surreal", comentou no final Cristiano Scazzola, treinador do Cuneo. "Não há grandes comentários a fazer. Tivemos de pensar apenas em nós, como sempre temos feito, e fizemos o nosso jogo", limitou-se a dizer o técnico.