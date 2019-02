Tiroteio em zona de discotecas do Seixal faz um morto

Foi encontrada uma vítima mortal no parque de estacionamento do supermercado E.Leclerc, em Amora, no concelho do Seixal. Em causa, avançou a SIC Notícias na manhã deste sábado, esteve um tiroteio numa zona onde também há vários estabelecimentos de diversão nocturna.

O oficial de serviço à Direcção Nacional da PSP disse à agência Lusa que o homicídio, teve recurso a armas de fogo e ocorreu pelas 06h30,

A vítima foi um jovem tem 20 anos, mas a idade não foi especificada.

O corpo já foi removido do local e a Polícia Judiciária está a investigar, acrescentou o oficial de serviço, sem adiantar mais pormenores.