Derrocada em restaurante na Madeira deixa uma pessoa soterrada

O restaurante Rocha Mar, na vila da Calheta, na Madeira, sofreu uma derrocada ao ser atingido pela queda de pedras de várias dimensões. O Diário de Notícias Madeira avança que a cozinha do estabelecimento ficou completamente danificada, já a RTP Madeira confirmou o incidente junto do Presidente da Câmara Municipal da Calheta e referiu que há uma pessoa soterrada no restaurante.

O autarca local irá falar à comunicação social sobre o incidente logo que possível.

O Jornal da Madeira indica que o incidente terá ocorrido pelas 13h15 deste sábado.

Os bombeiros voluntários da Calheta, a Polícia de Segurança Pública e a Unidade Especial de Polícia, com cães pisteiros, estão no local.