Mariana Silva entra na lista da CDU às europeias pelo PEV

Mariana Silva é primeira candidata do Partido Ecologista Os Verdes (PEV) nas listas da CDU ao Parlamento Europeu, decidiu neste sábado o Conselho Nacional do partido, que não revelou em que lugar da lista da CDU irá.

Mariana Silva, 36 anos, natural de Guimarães, professora, é membro do conselho nacional e da comissão executiva do PEV.

Na reunião foi analisada a situação económica e política nacional, o seu impacto nas regiões, e os desafios eleitorais que se aproximam, nomeadamente a moção de censura ao Governo apresentada na sexta-feira pelo CDS. E, nesta matéria, Os Verdes já decidiram que vão votar contra.

Na opinião do conselho nacional ecologista esta moção “vem totalmente ao arrepio dos valores e dos objectivos que o partido defende para o país”, como é exemplo “a área da saúde, em que fica clara a apologia e a defesa do sector privado e a fragilização do Serviço Nacional de Saúde”.