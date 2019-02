Detonação de bomba da Segunda Guerra Mundial obriga a evacuação de bairro parisiense

O próximo domingo não será um dia de descanso normal para os residentes do bairro parisiense de Porte de la Chapelle, em França. É que uma bomba americana – possivelmente lançada de uma aeronave britânica durante a Segunda Guerra Mundial e descoberta no início do mês –, será desactivada e detonada durante entre as 13h30 e as 14h, causando grande aparato.

Pelo menos 1800 pessoas – isto é, todos os moradores do bairro – serão​ afectadas, estima o Le Figaro. A operação montada pelas autoridades vai impedir a circulação de comboios até às 15h e vai implicar ainda o corte de várias estradas e o encerramento de uma estação de metro.

Michel Delpuech, da polícia francesa, citado pelo Le Figaro conta que a bomba “foi descoberta num estaleiro de obras da Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferro”. Parte do dispositivo poderá ser desmantelado, mas a outra parte do engenho exige que seja detonado.

“O risco está controlado, mas a bomba terá de ser destruída”, explicou o responsável da polícia. A operação montada para a detonação do engenho explosivo obrigará a que seja mudado de sítio, mais concretamente para o fundo de um poço com quatro metros de profundidade, sendo depois coberto com três metros de areia.

O responsável da polícia garante que não haverá destroços projectados decorrentes da explosão, mas que a detonação poderá ser sentida até 200 metros de distância. Para assegurar que o rebentamento é feito em segurança, será imposto um perímetro de segurança com um raio de 300 metros.

A operação implicará também a evacuação de todos os moradores e trabalhadores do bairro de porte de la Chapelle a partir das seis da manhã. “Se tiverem a possibilidade de passar a noite de sábado em casa de amigos, é melhor”, recomendou Delpuech. Os hotéis na zona decidiram que não receberiam hóspedes até estar concluída a operação de detonação.

Este não é caso único na história recente da Europa. Em Abril de 2018, o centro de Berlim foi isolado para se proceder à desactivação de uma bomba da Segunda Guerra Mundial. Na altura, cerca de 10 mil pessoas foram retiradas das suas habitações, tendo sido estabelecido um perímetro de segurança com cerca de 800 metros.

Também o aeroporto Ciampino, em Roma, teve de ser encerrado recentemente, depois de três bombas que datam da grande guerra terem sido descobertas nas imediações. Os aeroportos de London City e de Bruxelas passaram por situações semelhantes no ano passado.