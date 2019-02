Antigo cardeal de Washington afastado do sacerdócio por abuso a menores

Theodore McCarrick foi expulso do sacerdócio da Igreja Católica este sábado, avança a agência Reuters citando um anúncio feito pelo Vaticano, que já tinha comunicado internamente a cessão de funções do antigo arcebispo de Washington entre 2001 e 2006.

Considerado uma das mais altas figuras da Igreja nos tempos modernos, McCarrick, de 88 anos, é acusado de estar envolvido em vários casos de abuso sexual de menores e seminaristas que foram reportados ao Vaticano. Há o caso de um jovem que teve o seu testemunho considerado credível sobre as acções abusivas deste cardeal quando ainda era menor de idade.

A Congregação para a Doutrina da Fé considera McCarrick culpado de acusações sexuais de menores e adultos com a agravante de abusos de poder e por isso impôs-lhe a redução ao estado laico, refere o comunicado divulgado.

"O Santo Padre reconheceu a natureza definitiva, de acordo com a lei, desta decisão, que faz com que o caso esteja resolvido, ou seja, não susceptível de recurso", adianta.

A redução ao estado laico prevê que não se possa administrar sacramentos, vestir-se como um sacerdote e receber qualquer tipo de salário.

McCarrick respondeu apenas a uma das acusações, onde disse que não se lembrava de nada sobre o alegado abuso a um jovem de 16 anos há 50 anos.

McCarrick (Nova Iorque, 1930) foi ordenado cardeal por João Paulo II e participou no conclave de Abril de 2005 que elegeu o pontífice Bento XVI.

Esta decisão do Vaticano chega próxima da reunião com os principais representantes nacionais da Igreja católica para debater e reflectir a "crise global do abuso sexual", que se realiza na próxima semana. Os líderes das conferências episcopais, que reúnem todos os bispos de um dado país, têm encontro marcado com o Papa Francisco entre 21 e 24 de Fevereiro e será a primeira cimeira do género sobre este tema.

Numa carta aberta tornada pública em Agosto de 2018, o Sumo Pontífice adopta uma atitude inédita, condenando de forma veemente os crimes cometidos e reconhecendo que "nunca será suficiente o que se faça para pedir perdão e procurar reparar o dano causado".

A perda do 'barrete cardinalício' só teve um único precedente na história da Igreja católica, designadamente em 13 de Setembro de 1927 e não estava relacionada com os abusos sexuais, quando o cardeal Louis Billot que tinha apoiado o movimento antifascista e anti-semita "Action Française", foi condenado por Pío XI e depois de ser recebido pelo Papa deixou o cargo.