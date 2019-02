O que torna o pinhão português tão valioso?

Quando Francisco Cecílio, no final dos anos 1950, teve uma intuição visionária sobre o potencial do pinhão, o mundo era muito diferente do que é hoje. “O pinhão era colhido manualmente e trabalhado pelas famílias”, conta Teresa Cecílio, a neta, terceira geração à frente da empresa de Coruche que leva o nome do avô e é, actualmente, a mais antiga fábrica transformadora de pinhão em Portugal, com as marcas Pinheiro e Lynce.

Francisco era “um comerciante por natureza” e conta-se na família que aos nove anos já andava a negociar cabritos para depois os vender. Talvez por isso viu na altura o que ninguém via: fechados dentro dos milhões de pinhas dos pinhais da região estavam os deliciosos pinhões pelos quais alguém um dia haveria de pagar bom preço (o chef espanhol Martín Berasategui, que recentemente abriu em Lisboa um restaurante de luxo, o Fifty Seconds, no cimo da Torre Vasco da Gama, diz que o produto português que mais o impressionou pela qualidade foi o pinhão).

Uma vez por mês, vamos passear pelos pomares de Portugal, à descoberta das paisagens que nos dão sabores. Em Março andaremos atrás da amêndoa de Trás-os-Montes e até ao final do ano iremos apanhar laranjas ao Algarve ou cerejas mais a Norte. Venha connosco encher a cesta!

O processo não era simples. Depois de os homens subirem aos pinheiros para apanhar as pinhas, estas eram distribuídas por famílias que, ao serão, ocupavam todos os membros, adultos e crianças, na tarefa de abrir a pinha, tirar o pinhão em casca, abrir a casca e retirar o miolo. O problema, conta Teresa Cecílio, é que nesses tempos do seu avô a rentabilidade era baixa porque não se conseguia controlar a quantidade de pinhões que estes trabalhadores iam comendo. Quando, na manhã seguinte, Francisco passava pelas casas para recolher os sacos de miolo de pinhão, as famílias diziam que só rendera aquilo e o empresário não tinha maneira de confirmar se era verdade ou não.

Foi por isso que começou a pensar em formas de tornar o processo mais rentável e criou algumas máquinas para estar menos dependente da mão-de-obra humana. Hoje, quando visitamos a fábrica Cecílio de Coruche, o que vemos são máquinas inspiradas nessas primeiras criadas por Francisco.

Foto

Os pinhões em casca chegam, são molhados e levam um choque térmico que faz rachar a casca, são depois separados da película mais fina que os envolve, passam por uma lavagem porque o pó negro infiltra-se facilmente nos poros, são secos, polidos, e cuidadosamente seleccionados, primeiro por uma máquina e depois por um grupo de quatro mulheres que só deixam passar os que estão perfeitos, com tamanho e cor ideais.

Mas esta é a segunda parte de um processo que, no caso da Cecílio, começa a alguns quilómetros dali, na Herdade dos Coelhos, onde chegam as pinhas compradas aos proprietários florestais da região, que é uma das principais zonas produtoras de pinhão do país. Recuemos mais uma vez ao passado para perceber como se fazia antigamente na Cecílio. Colocadas em montes, as pinhas eram deixadas ao sol a secar até as pétalas começarem a abrir e ser possível retirar-lhes o pinhão em casca.

Era um método que, sublinha Teresa, demorava muito tempo e exigia uma atenção permanente porque cada vez que começava a chover era preciso ir a correr tapar os montes de pinhas para evitar que apodrecessem. Além disso, deixadas ao ar livre, as pinhas eram frequentemente roubadas. Por isso, hoje utiliza-se outro método: a abertura forçada pelo calor, com as pinhas a serem colocadas num forno alimentado com a madeira das próprias. No final, desfeita a pinha, ficam os pinhões em casca que seguem então para a fábrica de Coruche.

Aumentar

De uma pinha retira-se em média 3% de miolo de pinhão, tudo o resto é madeira que será usada como combustível. Isto ajuda a perceber por que é que este fruto atinge valores tão elevados. Mas há outras explicações. Em primeiro lugar, a apanha do pinhão é um processo ainda muito manual, complicado, com riscos, e, por isso mesmo, com custos elevados nessa fase do processo.

Há já nos campos algumas máquinas para a apanha mecânica, que fazem vibrar o pinheiro até as pinhas grandes caírem no chão (são adaptadas das usadas nos olivais), mas nem todos os produtores as utilizam. Os pinheiros mansos têm uma característica que os torna muito diferentes das oliveiras neste aspecto: os seus ciclos produtivos são de três anos, o que significa que em cada pinheiro há pinhas em três fases diferentes, a maior, que pode ser apanhada, uma média, que atingirá o tamanho ideal daqui a um ano e uma mais pequena, que será colhida ao terceiro ano. É essencial que, qualquer que seja o método utilizado para a apanha, só caia ao chão a pinha maior, e que as outras não fiquem danificadas para não comprometer a campanha do ano seguinte.

Foto Rui Gaudêncio

Depois, explica Teresa Cecílio, há ainda uma grande dificuldade, que os vários envolvidos nesta fileira estão a tentar ultrapassar, que é a de antever qual será a produtividade de um determinado pinhal. Sem se ver o interior da pinha não se sabe quantos pinhões ela tem, pelo que pagar um preço fixo por quilo de pinhas se se conhecer bem o pinhal é também um grande risco – até porque o pinheiro manso é sensível às mudanças climáticas, podendo produzir mais num ano e menos no outro.

Além disso, recentemente esta espécie foi atacada por uma praga (o insecto Leptoglossus, que suga o interior do pinhão quando ele ainda está leitoso), aparentemente já controlada, mas que provocou enormes perdas, deixando o sector à beira do desespero. A isto somam-se ainda as alterações climáticas, com anos mais secos a afectar também a produção.

Fotogaleria

Estamos na época do pinhão (a apanha decorre entre 1 de Dezembro e 31 de Março). Nos pinhais em redor de Coruche, zona de temperaturas amenas, solos arenosos e influência do mar, as pinhas começam a cair ao chão, escondendo ainda no interior das pétalas o precioso fruto, de cor de marfim e sabor a floresta, tantas vezes chamado ouro branco.

Muitos dos pinheiros mansos que vimos no caminho ainda não produzem, fazem parte da área plantada nos últimos 15 anos e vão precisar de mais alguns para começarem a dar fruto. Mas provam uma coisa: a visão de Francisco Cecílio, há mais de 70 anos, estava certa. Havia futuro para o pinhão português.

Guia para comprar bom pinhão De onde vem o pinhão? Quem for à loja comprar pinhões poderá encontrar o português, provavelmente a um preço mais elevado, mas também pinhão mais barato, de importação. O principal produtor mundial é a China (38%), mas também há no mercado mundial muito pinhão produzido no Paquistão (10%), na Coreia (17%), na Rússia (17%). Entre os produtores de menor dimensão, encontramos Portugal (5% da produção mundial), a Espanha (4%), a Itália (3%) e a Turquia (3%). Alguns destes, nomeadamente os espanhóis e os italianos, vêm a Portugal comprar pinhão ainda nas pinhas, que comercializam depois. Como distinguir o português É importante saber que existem três tipos principais de pinhão: o Pinus Pinea (que é chamado mediterrânico), o Pinus Koraiensis (da China e Coreia) e o Pinus Gerardiana (Paquistão). O mediterrânico é geralmente considerado como tendo uma qualidade superior. Os conhecedores distinguem-nos facilmente: o que se encontra em Portugal (concentrado sobretudo na zona litoral abaixo do Tejo, mas também um pouco junto à fronteira, na zona do Guadiana), Espanha, Itália e Turquia é mais alongado, com um feitio mais semelhante a uma lágrima, e cor de marfim. O produzido na China ou na Coreia é mais curto e arredondado e tem uma cor mais branca. Por fim, o paquistanês é mais fino e direito. As qualidades do pinhão Muito rico em proteína (que constitui cerca de 34% do pinhão), é considerado um fruto seco muito saudável. Estudos feitos comparando o pinhão mediterrânico com o chinês, por exemplo, mostram que o primeiro tem maiores concentrações de vitaminas e minerais e, em comparação com várias outras espécies, uma quantidade de proteína consideravelmente superior, menos hidratos de carbono, e menor quantidade de gordura que algumas das outras. Como comer Há poucas receitas que utilizem o pinhão na gastronomia portuguesa, sendo geralmente consumido como aperitivo. Surge sobretudo em sobremesas, sendo a mais famosa a pinhoada da zona de Alcácer do Sal, feita com pinhões e mel.

O que fazer em Coruche Cortiça Além dos pinhais, Coruche é também conhecida como a “Capital Mundial da Cortiça” e é uma região de montado de sobreiro (cerca de 50% do concelho é floresta), constituindo um território corticeiro (para explorar o seu potencial ver www.visitterritorioscorticeiros.pt). Um dos pontos de destaque deste universo é o Observatório do Sobreiro e da Cortiça, projecto arquitectónico de Manuel Couceiro, que criou um edifício revestido a cortiça. Museu O Museu Municipal de Coruche, no centro da vila, apresenta no edifício sede a exposição Coruche: o Céu, a Terra e os Homens, que conta a história da região a partir da ideia de sagrado. Tem ainda três outros núcleos museológicos, a Escola-Museu Salgueiro Maia, onde é recriada uma sala de aula do tempo do Estado Novo, pretexto para uma reflexão sobre a educação antes e depois do 25 de Abril; o Núcleo Tauromáquico de Coruche; e o Núcleo Rural de Coruche, dedicado ao património agrícola da região. Paisagem A par da floresta, a paisagem da região é marcada pelo rio Sorraia, que nasce da junção da ribeira do Sor com a ribeira da Raia e é o afluente português do Tejo com maior bacia hidrográfica. É possível fazer a descida do Sorraia em canoa (www.descidadosorraia.pt) ou usufruir das pistas de pesca de Coruche e de Santa Justa. No Açude da Ponte Pedonal do Sorraia é possível visitar a “escada de peixes”, um dispositivo de passagem dos peixes (é necessário marcação prévia através de 243610820 ou [email protected]). Outra atracção turística são as sete pontes metálicas sobre o Sorraia que, em apenas três quilómetros, permitem a entrada a sul da vila de Coruche, constituindo uma das suas imagens icónicas. Comer O arroz da lezíria e a carne do touro bravo são duas das marcas gastronómicas da região de Coruche. Em Outubro acontecem as Jornadas de Gastronomia e Sabores do Arroz, nas quais participam vários restaurantes do concelho. Em Abril/Maio são os Sabores do Toiro Bravo que chamam visitantes ao Parque do Sorraia e Praça de Touros de Coruche. Os pratos tradicionais da região incluem ainda a açorda de sável, o arroz de entrecosto, as migas de batata com carne de porco, a favada com nacos de vitela brava, o arroz-doce, o nógado de pinhão e mel ou as arreias do Sorraia. Os restaurantes certificados da Lezíria do Tejo são, nesta zona, o Coruja Chef, na Quinta de São Martinho (estrada de Coruche para Almeirim, gastronomia contemporânea inspirada em tradições regionais); O Farnel, em Coruche, onde se destaca o Bacalhau à Farnel; e o Sabores de Coruche, onde há cachaço de touro bravo com grão e lombarda e o incontornável arroz doce.