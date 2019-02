A história de um lugar e das suas gentes cabe toda no menu do Ti Choa

Falar do Ti Choa como apenas um restaurante, uma casa de refeições, é redutor e simplista. Este é um daqueles lugares que tem sempre muito mais do que aquilo que nos oferece à vista. Da casa onde está instalado ao mobiliário e objectos que lhe preenchem as paredes, até às propostas culinárias, tudo tem uma história e encanto particulares. Falam da vida e das gentes do lugar, e isso é que o torna único e encantador.

A ementa é a da cozinha local, com o contexto e tradição que lhe são próprios. E é assim que propõem ao cliente degustar morcela, alcatra regional, torresmos de cabinho e molho de fígado, como especialidades base da cozinha de tradição das zonas rurais da Ilha Terceira. Assim são confeccionadas e assim são servidas, e foi assim que o Ti Choa se converteu numa espécie de local de romagem, não para locais mas também para os forasteiros à procura da identidade e produtos locais.

O expoente é à sexta-feira, quando o velho forno de lenha que se mantém numa das paredes da sala ganha vida e se renova. A fornada começa logo de manhã com o amanho da massa, segue com o aquecimento do forno e culmina com a abertura da porta e retirada do pão, pelas 19h, quando a sala já está repleta de clientes ávidos pelo pão quente, queijo, manteiga e marmelada, tudo de confecção local.

Também a alcatra ou as copiosas feijoadas são vagarosamente cozinhadas no forno a lenha. Não se pense, no entanto, que tudo é uma encenação ou recriação episódica de tempos antigos. Essa é antes a essência deste acolhedor restaurante e tudo ali está como se o tempo tivesse sido congelado. Com esmero e muito carinho, que é o que logo se revela em todos os pormenores.

A par da degustação de pratos regionais, as propostas no dia da visita da Fugas incluíam também costela e fêvera de porco, bife de novilho, espadarte grelhado e filetes de abrótea. Com o esclarecimento de que apenas a chouriça não era confeccionada na casa, a degustação desfilou com pedaços de morcela de sangue e de chouriça de carnes, acompanhadas de pão de milho em fatias, torresmos do cabinho, molho de fígado e alcatra regional.

Saborosa e crocante a morcela com arroz e boas gorduras a derreterem-se em sabor. Já com as carnes mais secas os torresmos do cabinho. Costela de porco descarnada pela metade (a parte do osso que fica funciona como uma espécie de cabo, o tal cabinho) que se come à mão com o delicioso acompanhamento de um bolinho de farinha de milho.

No molho de fígado, em cubinhos com molho de cebolada, há também pedaços de carne que coze em gordura, ao estilo dos rojões, a dar o sabor e consistência que conjuga com a textura macia da batata-doce. Já a alcatra regional, que coze muito lentamente no forno numa marinada de vinho tinto regional, carnes húmidas e suculentas protegidas pelas capas secas que ficaram expostas ao calor e sem contacto com a marinada. Acompanha com arroz e batata cozida. Os preços ficam sempre abaixo dos 10€, com excepção da alcatra, que é servida em dose dupla (18€). Na proposta conjunta de degustação regional o preço é de 10,50€ por pessoa, sendo servidas as quatro especialidades.

Como complemento provaram-se também os filetes de abrótea (9,90€). Filete alto do lombo com lascas alvas, húmidas e saborosas, cobertas por um fino polme de farinha de milho a dar um sabor e textura de crocância rústica de belíssimo efeito. Muito bons!

Além do doce Dona Amélia (0,90€), que é um símbolo da ilha, é também obrigatória a prova do Doce de Vinagre (2,60€). Derramado sobre a fervura do leite, o ácido concentra o lácteo que se mistura com ovos e forma um saboroso conjunto de textura grumosa polvilhado com canela.

Para finalizar, há um licor de amora que simboliza na perfeição a arte e carinho com que tudo é feito e a comprovar que, mais que um restaurante, o Ti Choa é uma espécie de cuidadoso museu da gastronomia e etnografia locais. Do rigor com que tudo é confeccionado à decoração e à preservação da casa, que nos permite recuar no tempo e perceber como funcionava a vida e economia do lugar. E até o nome, que acaba por representar a vida dos locais e o permanente fenómeno da emigração.

Emigrado para a América em meados do século passado, a vida não correu de feição ao Ti Choa, que acabou ajudado pelos irmãos no regresso à terra natal. Em tempos em que os serões eram ocupados no largo da igreja ou na berma da estrada, onde a mulheres se juntavam a fazer renda, destacavam-se os contadores de histórias. Ti Choa trazia muitas daquele novo mundo, que contava com arte e engenho e sempre terminava com o interrogativo tique americano com a palavra sure (certo?). É claro que com pronúncia açoriana, soando à palavra “choa” que lhe haveria de dar a alcunha.

É a casa do Ti Choa que acolhe agora este restaurante que, ao amor e carinho na preservação dos objectos e tradições, junta também a memória vida da gastronomia.

Restaurante Ti Choa Grota do Margarida, 2

9700-661 Serreta - Angra do Heroísmo

Tel.: 295 906 673

Fecha aos domingos