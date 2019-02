Preço dos combustíveis revistos em alta para a próxima semana

O preço dos combustíveis vai aumentar em 1,5 cêntimos a partir da próxima segunda-feira. De acordo com os mais recentes dados publicados pela Comissão Europeia, a gasolina vai ultrapassar a marca dos 1,40 euros por litro, valor que o gasóleo também se aproxima.

Este aumento vem no seguimento da queda do valor do euro face ao dólar e do aumento de 1,52% do preço do barril de petróleo Brent no mercado de Londres registado na quinta-feira — 64,57 dólares que ainda tiveram um aumento de 18 cêntimos (0,29%) na sexta-feira.

Assim, diz o Jornal de Notícias na edição deste sábado, o preço final da gasolina vai atingir 1,430 euros por litro e do gasóleo para 1,367 euros por litro nos principais postos de abastecimento. O diesel segue a aumentar há seis semanas consecutivas.