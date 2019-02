Taça EHF: FC Porto lidera grupo com segundo triunfo

O FC Porto consolidou neste sábado a liderança do Grupo C da Taça EHF, em andebol, ao vencer os romenos do HC Constanta por 29-35, no City Hall Constanta.

Miguel Martins esteve em destaque nos "dragões", com oito golos marcados, sendo que a equipa portuguesa já chegou ao intervalo na frente do marcador (13-18).

Depois do triunfo, na 1.ª jornada, sobre os espanhóis do Liberbank Ciudad Encantada (37-26), o FC Porto ocupa o primeiro lugar do Grupo C, com quatro pontos, tantos quantos pode alcançar os dinamarqueses do Holstebro, que no domingo jogam em Espanha.