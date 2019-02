Sporting goleia no derby e aproxima-se do Benfica

A primeira derrota do Benfica no campeonato nacional de futsal chegou com estrondo. No pavilhão João Rocha, no derby da 19.ª jornada da prova, o líder perdeu com o Sporting por 6-1 e tem agora o rival directo a dois pontos de distância.

Os "encarnados" até foram os primeiros a marcar, por André Coelho (5'), mas o Sporting reagiu prontamente e deu a volta ao resultado aos 7', por Dieguinho e Pedro Cary. E foi com 2-1 no marcador que se chegou ao intervalo.

No segundo tempo, os "encarnados" ainda ameaçaram o 2-2, mas foram os "leões" a acelerar para a goleada. Fábio Cecílio fez um autogolo aos 29', Cavinato ampliou aos 34' e, numa altura em que o Benfica arriscava para procurar reduzir, Dieguinho (38') e o guarda-redes Guitta (39') fecharam o resultado.

O Benfica continua a comandar o campeonato, com 54 pontos, mas tem agora o Sporting muito perto, com 52. O Sp. Braga, que nesta ronda goleou o Viseu 2001 por 0-5, é terceiro, com 34 pontos.