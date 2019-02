Sp. Braga vai tentar impor o seu jogo em Alvalade

Abel Ferreira assegurou neste sábado que o Sporting de Braga vai procurar impor o seu jogo no Estádio José Alvalade, diante do Sporting, na 22.ª jornada da I Liga. O treinador dos minhotos acredita que a equipa está preparada e que será capaz de se adaptar às circunstâncias.

"Vamos procurar impor o nosso jogo e fazer cumprir o nosso plano. Vamos alterar as rotas de ataque, sobretudo no ataque posicional. Somos uma equipa versátil, de máximo esforço e de alto rendimento", vincou Abel Ferreira, na antevisão da partida, alertando para a qualidade do rival. "Estamos preparados para mais um desafio, contra um adversário que tem um potencial e jogadores fantásticos. Foi a primeira equipa a ganhar um título este ano", lembrou.

Questionado sobre se seria expectável uma época irregular do Sporting no campeonato, no qual ocupa a quarta posição, depois da turbulência por que o clube passou no final da temporada passada e da substituição de treinador no início desta, o técnico não quis responder, "por respeito" ao Sporting, clube que representou como jogador e treinador.

O Sporting vem de uma derrota caseira (1-0), na quinta-feira, com o Villarreal, na primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, mas, "por experiência própria", Abel Ferreira sabe que, "depois de um resultado menos positivo, todas as equipas querem reagir". "Nós, quando as coisas correm menos bem, levantamo-nos e continuamos. Quando corre bem, descemos à terra e tentamos ser mais e melhores porque ganhar com consistência exige estar sempre alerta e em tensão", explicou.

O treinador notou ainda que "quem quer ser melhor tem que ser regular e o Sporting de Braga tem sido uma equipa muito regular".