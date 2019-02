Oliveirense vence Benfica e isola-se na frente da Liga

A Oliveirense descolou do Benfica na liderança da Liga portuguesa de basquetebol, ao bater os "encarnados" no jogo grande da 18.ª jornada da prova. Em Oliveira de Azeméis, o campeão nacional impôs-se por 92-82 e tem agora um ponto de vantagem sobre o segundo.

Com um primeiro período demolidor, à imagem do que havia acontecido na final da Taça Hugo dos Santos, a Oliveirense cedo escapou para 31-18, chegando ao intervalo na frente por 48-43, depois de uma recuperação do Benfica, que surgiu nesta partida com algumas baixas importantes.

Na segunda parte, a Oliveirense continuou a dominar a luta das tabelas, ainda que os "encarnados" tenham entrado no último quarto a discutir o triunfo, com cinco pontos de diferença. Só que no derradeiro quarto os visitantes voltaram a descolar, fruto de maior eficácia nos lançamentos longos, enquanto as "águias" voltaram a mostrar dificuldades diante do campeão nacional.

James Ellisor foi, de forma destacada, o melhor marcador da partida, com 36 pontos (e quatro ressaltos), enquanto o belga Thomas Thaey conseguiu um duplo duplo (13 pontos e 17 ressaltos). Do lado do Benfica, Gonçalo Delgado (15/8) e Micah Downs (17/8) foram os elementos em destaque.