Nacional vinga goleada da Luz frente ao Feirense

O Nacional da Madeira goleou este sábado o Feirense, por 4-0, em jogo da 22.ª jornada da Liga, aplacando a humilhação da última jornada (na goleada histórica imposta pelo Benfica), com uma vitória inequívoca que veio pôr cobro a uma série de seis jogos sem vencer.

Um hat-trick de Rashidov (12, 55 e 67') e um golo de Bryan Róchez (80') aniquilou as ambições do Feirense, que já leva 20 jogos sem vencer para a Liga, estando cada vez mais isolado no fundo da tabela, com 14 pontos.

Para os insulares, os três pontos somados frente ao "lanterna-vermelha" significam um salto importante na geral, somando 23 pontos, que dão o 12.ª lugar provisório à equipa de Costinha.