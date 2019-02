O Mónaco renasce com Gelson e Leonardo

Pela primeira vez em muito tempo, o Mónaco tem razões para estar optimista quanto ao seu futuro imediato. Depois de ter passado grande parte da época amarrada aos lugares de despromoção, a formação do principado voltou a estar acima da linha de água, com um triunfo caseiro por 1-0 sobre o Nantes, em jogo da 25.ª jornada da Ligue 1.

Gelson Martins, o ex-sportinguista emprestado pelo Atlético Madrid, marcou aos 13’ o único golo do triunfo da formação orientada por Leonardo Jardim, o seu segundo golo desde que se mudou para França – já marcou mais em quatro jogos do que na meia temporada que passou sob as ordens de Diego Simeone em Madrid.

É impossível não associar o renascimento do Mónaco ao regresso de Leonardo Jardim, que tinha sido despedido no início da época para dar lugar a Thierry Henry – o antigo avançado não conseguiu tirar a equipa do buraco e acabou por também ele ser despedido.

Desde que Jardim chegou, o Mónaco já conseguiu duas vitórias e um empate na Ligue 1, correspondentes a sete pontos, um registo incomparavelmente superior aos nove conquistados por Henry em 12 jornadas. Com estes três jogos consecutivos a pontuar, o Mónaco já está no 16.º lugar, com 22 pontos, mais dois que o Dijon, o primeiro dos últimos (18.º), que tem menos um jogo.

Mas Jardim e Gelson não são os únicos portugueses que têm sido importantes no Mónaco. Rony Lopes, fez o cruzamento para o golo do triunfo sobre o Nantes, está a voltar ao seu melhor nível, e Adrien Silva, outro reforço de Inverno, não demorou muito a conquistar um lugar no meio-campo dos monegascos.