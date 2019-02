Manchester City sem piedade do Newport County

Com toda a naturalidade, o Manchester City qualificou-se neste sábado para os quartos-de-final da Taça de Inglaterra, com um triunfo por 1-4 no campo do Newport Couty, equipa de meio da tabela da League Two (quarta divisão).

Mesmo com um compromisso europeu a meio da semana, Pep Guardiola utilizou uma equipa perto da máxima força para não correr muitos riscos frente a um adversário que, duas rondas antes, tinha eliminado uma equipa da Premier League, o Leicester City.

E, mesmo não sendo propriamente uma equipa de topo na League Two (está em 15.º), o Newport County conseguiu abrandar o campeão da Premier League durante mais de metade do jogo. Só na segunda parte é que os “citizens” conseguiram abrir o marcador, aos 51’, com Leroy Sané a disparar para a baliza – a bola bateu no nariz do guarda-redes Joe Day e acabou por entrar.

O 0-2 aconteceu aos 75’, por Phil Foden, mas o Newport durante alguns segundos ainda recuperou alguma esperança, com o avançado irlandês Padraig Almond (que chegou a jogar uma época em Portugal, no Paços de Ferreira) a fazer o 1-2 aos 88’, num chapéu a Ederson Moraes e com a oposição de Otamendi. No minuto seguinte, Foden voltou a esfriar o entusiasmo da equipa da casa com o 1-3 e, mesmo a fechar o jogo, Riyad Mahrez fez o 1-4.

Para além do City, qualificaram-se neste sábado para os quartos-de-final o Brighton & Hove Albion e o Milwall, depois de triunfarem, respectivamente, sobre o Derby County (2-1) e o AFC Wimbledon (0-1).

Neste domingo, jogam-se mais três jogos dos “oitavos” – Bristol-Wolverhampton, Doncaster Crystal Palace e Swansea-Brentford. Depois, Stamford Bridge recebe na segunda-feira o jogo grande da ronda, um Chelsea-Manchester United.