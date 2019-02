Keizer garante Sporting intenso

O treinador Marcel Keizer assegurou este sábado que o Sporting está pronto para vencer na 22.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao Sp. Braga, mas rejeitou comentar a possibilidade de os bracarenses fugirem na tabela.

"Estamos prontos e vamos lutar pela vitória. Não quero dizer antes do jogo se acontece isto ou aquilo. Temos um bom espírito na equipa. O Sporting é um grande clube e é preciso ganhar", disse Marcel Keizer, em conferência de imprensa.

Keizer apontou as principais qualidades da formação orientada por Abel Ferreira, que poderá ampliar a vantagem para 10 pontos sobre os “leões” em caso de vitória dos minhotos no Estádio José Alvalade.

"São uma equipa organizada, sabem defender bem e têm um contra-ataque muito bom, com bons jogadores. Espero um bom jogo, a intensidade vai ser grande, mas estamos prontos", declarou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para o desafio, as mudanças vão ser algumas, segundo o técnico, que preferiu nada adiantar quanto às suas escolhas para o onze titular, afirmando apenas que precisa de ver "como estão os jogadores fisicamente".

Sobre a saída de Fredy Montero, o treinador “leonino” apenas disse que o avançado colombiano "deu muito ao Sporting e foi um grande profissional" e, relativamente à eventual saída de Nani, não quis abordar, confirmando só que de manhã esteve com a equipa.

No domingo, o Sporting, quarto classificado, com 42 pontos, recebe o Sp. Braga, terceiro, com 49, no Estádio José Alvalade, pelas 20 horas, em encontro da 22.ª ronda do campeonato.