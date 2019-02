Griezmann trava queda do Atlético Madrid

Depois de mais de uma hora sem grande inspiração, Antoine Griezmann impediu neste sábado o Atlético de Madrid de perder mais pontos. Foi do avançado francês o golo que deu o triunfo aos “colchoneros” por 0-1 no campo do Rayo Vallecano em jogo da 24.ª jornada.Foi um regresso do Atlético às vitórias, depois de dois desaires consecutivos (Bétis e Real Madrid), mas foi um triunfo em esforço e com alguma dose de sorte à mistura.

Sem grandes soluções para quebrar a solidez defensiva da equipa de Vallecas, os homens de Simeone fizeram o seu único golo aos 74’. A bola foi bombeada para a área, Morata ganhou a Abdoulaye e a bola ficou para Griezmann. O francês conseguiu rematar, e a bola bateu em Arnat antes de entrar na baliza do Rayo Vallecano.

Com este triunfo, o Atlético voltou ao segundo lugar, com 47 pontos, mas pode voltar a descer para o terceiro posto caso o Real Madrid (45) ganhe neste domingo em casa ao Girona. Os “colchoneros” têm agora menos quatro que o líder Barcelona (51), que defronta neste sábado em Camp Nou o Valladolid.

Quanto ao Rayo Vallecano, que contou com o português Bebé a sair do banco, continua em zona de despromoção, (18.º, 23 pontos).