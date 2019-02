FC Porto bate V. Setúbal e consolida comando da Liga

O FC Porto voltou neste sábado às vitórias, ultrapassando o V. Setúbal na 22.ª jornada da Liga (2-0) e elevando provisoriamente para quatro pontos a vantagem sobre o segundo classificado.

Num jogo de domínio absoluto dos "dragões", Herrera inaugurou o marcador aos 15', ao aproveitar de cabeça um ressalto já dentro da área sadina, após uma tentativa de remate de Otávio.

No segundo tempo, e principalmente depois da expulsão de Éber Bessa (viu o segundo amarelo por ter simulado uma falta na área adversária), aos 54', o FC Porto acentuou o controlo e confirmou o triunfo. Aos 65', Alex Telles surgiu solto do lado direito (no qual Manafá foi lançado como titular), cruzou com precisão e Soares, de cabeça, assinou o 2-0.