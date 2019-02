Barcelona cumpriu obrigação frente ao Valladolid

Três empates depois, o Barcelona voltou às vitórias, cumprindo as suas obrigações caseiras frente ao Valladolid, um triunfo por 1-0 na 24.ª jornada. Foi um triunfo económico da formação catalão, mas suficiente para se manter tranquila na frente da liga espanhola, com 54 pontos, e com alguma folga perante a aproximação dos dois rivais de Madrid, o Atlético (47) e o Real (45 e menos um jogo). Como muitas vezes acontece, foi Lionel Messi a marcar o ponto na baliza do adversário, na conversão de um penálti. E, como raramente acontece, o “dez” argentino falhou uma segunda oportunidade na marca dos 11 metros, mas que acabou por não fazer falta.

Depois de ter empatado com Valência, Real Madrid (para a Taça do Rei) e Atlético, o Barcelona precisava de um bálsamo e, em teoria, o Valladolid seria um bom adversário para os catalães se reencontrarem com os bons resultados e as boas exibições. Mas Camp Nou esteve bem longe de assistir a uma exibição inspirada da equipa da casa.

Depois de 40 minutos relativamente desinteressantes, o Valladolid teve uma boa oportunidade num contra-ataque, mas os seus homens da frente decidiram mal. E, na resposta, o Barcelona foi mortal. Os catalães aproveitaram um desequilíbrio defensivo do seu visitante e atacaram em superioridade numérica. O central Piqué foi lá à frente recebeu a bola dentro da área e, antes que conseguisse rematar, foi derrubado por Michel. O árbitro assinalou penálti e Messi, na conversão do castigo, fez o 1-0.

Perto do final do jogo, Messi voltou a ter mais um penálti para dar outra tranquilidade ao Barcelona, depois de um derrube a Coutinh, mas Jordi Masip, um antigo guarda-redes do Barça, deteve o remate do argentino.