Pedro Graça deixa direcção do Programa Nacional para a Alimentação Saudável

O nutricionista Pedro Graça deixou a direcção do Programa Nacional para a Alimentação Saudável da Direcção-Geral de Saúde (DGS), criado em 2012. Para o seu lugar foi nomeada a nutricionista Maria João Gregório, a quem caberá doravante a promoção de práticas alimentares saudáveis na população portuguesa.

De acordo com o despacho publicado esta sexta-feira em Diário da República, a substituição faz-se a pedido do próprio Pedro Graça que assumiu há pouco o cargo de director da Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP), onde era docente desde 1997.

Nos últimos anos, Pedro Graça bateu-se pela redução de sal e do açúcar em produtos como o fiambre, batatas fritas, iogurtes e cereais de pequeno-almoço, no âmbito da estratégia para a alimentação saudável dos portugueses, lançada em 2017 e que contou com o envolvimento de sete ministérios. Em 2016, tinha conseguido um acordo que permitiu reduzir o açúcar por pacote de oito para cinco a seis gramas, prevendo-se que, a partir de 1 de Janeiro de 2020, os pacotes que acompanham o café nas grandes superfícies não tenham mais do que quatro gramas.

Mas esta não é a única mudança. Noutro dos programas prioritários da DGS, o da Promoção da Actividade Física, sai Pedro Teixeira e entra a psicóloga clínica Marlene Silva. E no Programa para a Área da tuberculose foi nomeada como directora a pediatra do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, Maria Isabel Loureiro.