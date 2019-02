Morreu José Queirós, fundador e provedor do leitor do PÚBLICO

Morreu José Queirós, director e fundador do PÚBLICO. Nascido no Porto, em 1951, José Queirós dizia já ser jornalista "mesmo antes da profissão". Tinha pelo jornal que ajudou a fundar e a crescer um "afecto possessivo". "Leio o jornal de ponta a ponta." Tornou-se por isso provedor do leitor.

"Agora farto-me de ler, sou sério candidato a leitor número um do PÚBLICO, leio o jornal de ponta a ponta. Se já antes o fazia, quando por aqui andei e ajudei a criar este diário, se continuei a fazê-lo, por gosto", lê-se na sua pequena nota biográfica.

Vincava a sua veia crítica em relação ao jornal. "Tenho orgulho neste jornal e zango-me com ele quase todos os dias. Suponho que se chama a isto um afecto possessivo, que devo recalcar semana após semana, para ganhar a distância necessária na avaliação das críticas que me chegam", acrescentava.

Em 2012, na sua última crónica, José Queirós agradecia aos leitores. Dirigia-se a um "leitor culto e exigente, que aprecia o rigor, a isenção e a profundidade das notícias, que valoriza a qualidade da informação e da opinião, que é pouco tolerante face a erros e falhas profissionais". A um leitor que "está preocupado com o futuro do jornal que escolheu".

"Obrigou-me a reflectir sobre um rol significativo de questões de natureza ética e deontológica, suscitadas por trabalhos publicados, e nem todas fáceis de apreciar, por envolverem com frequência escolhas dilemáticas entre valores em confronto", acrescentava.

Com mais de três décadas de ligação à profissão de jornalista, José Queirós iniciou a carreira como estagiário do diário portuense O Primeiro de Janeiro, em 1977. Durante a década de 80, foi responsável pela organização e expansão da delegação do Porto do semanário Expresso.

Nos primeiros anos da vida do PÚBLICO, foi responsável pelo caderno Local-Porto. Foi também director-adjunto, em dois momentos diferentes. Saiu do jornal em 2002. Nesse ano, integrou a redacção do Jornal de Notícias, onde esteve até 2008.

Recorde o último artigo publicado no blogue do Provedor do Leitor, a 24 de Fevereiro de 2012.