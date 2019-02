Jackpot de 176 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

O próximo concurso do Euromilhões vai ter um jackpot de 176 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou esta sexta-feira na chave vencedora, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, no valor de 316.859,90 euros, saiu a seis apostadores, um deles em Portugal.

O terceiro prémio, de 24.600,09 euros, vai para 18 apostadores, quatro deles em território nacional, enquanto o quarto prémio, de 3.232,65 euros, será entregue a 67 jogadores, seis deles com aposta registada em Portugal. O primeiro prémio não saiu a nenhum apostador.

Chave sorteada: 15 –​ 27 – 34 – 38 – 49 e as estrelas 2 e 10.

O código vencedor do concurso 007/2019 do M1lhão, sorteado hoje, é NZP 13109. O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador no distrito de Setúbal.

Atenção: É possível verificar-se um engano na transcrição de um número. Consulte sempre as listas oficiais de resultados.​