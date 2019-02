Directora de prisão de Paços de Ferreira demite-se

A directora do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, Maria Fernanda Barbosa, demitiu-se na sequência da divulgação de imagens de uma festa de aniversário no interior daquela cadeia, filmada pelos reclusos com telemóveis, objectos proibidos no interior das prisões, e transmitida em directo no Facebook. A informação do afastamento foi avançada esta sexta-feira num comunicado pelo Ministério da Justiça.

A nota precisa que a demissão ocorreu na "sequência dos acontecimentos dos últimos dias" e foi entendida como uma "manifestação de dignidade, de respeito pelos serviços e de defesa do interesse público".

O pedido foi apresentado ao director-geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais, que o aceitou e já fez uma proposta de substituição.

"Agradecendo-se o profissionalismo e dedicação com que sempre exerceu as suas funções, o pedido de demissão foi aceite, tendo sido já formulada uma proposta para a sua substituição", acrescenta a nota do Ministério da Justiça.