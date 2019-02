Anticiclone traz dias de Primavera à Europa, mas Portugal prepara-se para a chuva

Já lhe cheira a Primavera? O sol e as temperaturas acima da média registadas por estes dias em Portugal não são exclusivos nacionais, repetindo-se um pouco por toda a Europa. Na origem do fenómeno está um anticiclone (zona de alta pressão atmosférica) que está a bloquear e a afastar a instabilidade meteorológica de grande parte do continente, privando-o de chuva e do frio. Em Portugal, as temperaturas irão manter-se altas para esta altura do ano até domingo.

A passagem do anticiclone sobre o continente, em direcção ao Médio Oriente, está a causar temperaturas 12ºC acima da média na Europa do Norte e Europa Central. Na Alemanha, por exemplo, são esperados valores máximos de 15ºC menos de uma semana depois de grande parte do país ter estado sob temperaturas negativas. No Reino Unido, as temperaturas máximas também chegaram aos 14ºC, bem acima da média da época. As temperaturas amenas estendem-se igualmente a países como a Noruega e Rússia.

Porém, mais para Oeste, em Portugal, o fenómeno não tem efeitos tão dramáticos. O aumento de temperatura tem sido mais moderado. Apesar de os dias estarem de facto mais quentes, as noites manter-se-ão frias, alertam as meteorologistas do IPMA Maria João Frada e Patrícia Marques. E vem aí chuva.

Para esta sexta-feira em Portugal Continental, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu nublado, com vento fraco a moderado. As temperaturas máximas previstas são de 19º para Lisboa e Faro, 21º para o Porto, Coimbra e Leiria e 22º em Santarém e Setúbal. As mínimas podem descer aos 8º em Lisboa, 10º no Porto e 0º em Bragança. Nos Açores e na Madeira, previsão de aguaceiros e máximas 19º para o Funchal e 17º em Ponta Delgada.

Foto Severe Weather

No sábado o céu mantém-se nublado com nuvens altas e não há grande mexida nas temperaturas: 19º em Lisboa e Faro, 21º no Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria, 22º em Setúbal e 23º em Santarém. As mínimas sobem ligeiramente. Nas ilhas, céu pouco nublado no Funchal e máxima de 22º, chuva em Ponta Delgada e máxima ainda nos 17º.

No domingo tudo muda: chuva em todo o território de Portugal continental e descida generalizada das temperaturas máximas. Lisboa fica-se pelos 16º, tal como o Porto e Coimbra. Aveiro, Santarém, Leiria, Setúbal e Évora registarão 17º de máxima, enquanto Faro terá 18º.