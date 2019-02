Fernando Araújo vai presidir ao Centro Hospitalar de São João

O ex-secretário de Estado Adjunto da Saúde, Fernando Araújo, aceitou o convite da ministra da Saúde, Marta Temido, para presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, substituindo o médico António Oliveira e Silva. A notícia foi avançada pelo Expresso esta sexta-feira e confirmada ao PÚBLICO.

A nova directora clínica é a cardiologista pediátrica Maria João Baptista, apurou o PÚBLICO.

O convite da ministra foi feito há cerca de duas semanas. Fernando Araújo, que foi secretário de Estado Adjunto da Saúde de Adalberto Campos Fernandes, aceitou o convite no início desta semana.

Director do serviço de Imuno-hemoterapia do São João, o nome do antigo governante há muito que era apontado como a "melhor solução" para dirigir a principal unidade hospitalar de Saúde do Norte do país, tendo em conta o “prestígio e a imagem de credibilidade" que muitos dos seus colegas lhe reconhecem.