Ministro substitui presidente do Instituto de Acção Social das Forças Armadas

O tenente-general Vicente Serafino será o novo presidente do Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IASFA), substituindo no cargo o tenente-general Rui Xavier Matias, anunciou o Ministério da Defesa Nacional. A decisão do ministro de substituir o responsável pelo IASFA acontece um dia depois de o PÚBLICO ter noticiado que o Ministério Público junto do Tribunal de Contas está a apreciar o relatório desta entidade à análise da actividade do instituto no triénio 2015, 2016 e 2017.

“O gabinete do ministro da Defesa Nacional informa que o tenente-general Rui Manuel Xavier Fernandes Matias cessará as funções de presidente do Conselho Directivo do Instituto de Acção Social das Forças Armadas, I.P. (IASFA) no dia 20 de Fevereiro”, lê-se numa nota enviada nesta sexta-feira pelo Ministério da Defesa Nacional à comunicação social.

Para substituir o tenente-general Xavier Matias, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, nomeou “o tenente-general Fernando Celso Vicente de Campos Serafino”, após audição do Conselho de Chefes de Estado-Maior, é ainda indicado no comunicado.

A tomada de posse do novo presidente do conselho directivo do IASFA decorre às 17h de quinta-feira. O mandato de Xavier Matias na presidência do IASFA só terminava em 2021.

A intervenção do Tribunal de Contas aconteceu na sequência de pedido formulado pela Assembleia da República através da comissão parlamentar de Orçamento e Finanças. Na auditoria divulgada há uma semana, o juiz relator Eurico Manuel Ferreira Pereira Lopes determinava que um exemplar da mesma fosse remetido ao Ministério Público para apreciação, entre outras entidades.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os juízes apuraram uma dívida que em 2017 era de 76 milhões de euros, e evoluía ao ritmo de 1,3 milhões mensais. O valor devido aos prestadores de cuidados de saúde era de 69 milhões, 91% do passivo.

Também foram identificadas situações de facturação indevida de dois milhões de euros ao Hospital das Forças Armadas.

A auditoria incidiu, também, sobre o património imobiliário do instituto, apontando que 74% das suas habitações estão devolutas por se encontrarem degradadas e criticando severamente a gestão, referindo falta de transparência dos concursos e ausência de controlo das casas o que leva a recomendar a revisão do regime de arrendamento — algo que a tutela já disse pretender fazer até ao fim da presente legislatura.