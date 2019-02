Cristas: “Governo está esgotado, sem ambição e sem programa”

Em vésperas de uma remodelação governamental, Assunção Cristas argumenta que o “Governo está esgotado” e apresenta uma moção de censura ao executivo. Nos motivos que invoca para tentar derrubar o Governo, a líder do CDS-PP junta várias razões, umas mais antigas outras mais recentes como a contestação social. E é assumido que puxa o PSD a ir a jogo.

"Hoje o ilusionismo chegou ao fim. Já não há propaganda capaz de disfarçar a realidade", disse a líder do CDS-PP em conferência de imprensa, na sede do partido, para divulgar a moção de censura que já foi entregue no gabinete de Ferro Rodrigues. É a segunda nesta legislatura.

Assunção Cristas sustentou a censura ao Governo também na deriva ideológica da esquerda, em particular na saúde onde o “Governo quer acabar com a ADSE”, e referiu-se ainda ao investimento público em “mínimos históricos”, e que se tornou evidente na ferrovia.

A líder do CDS-PP apontou ainda as taxas “baixas” de execução dos fundos comunitários, lembrando ainda que a “tendência de abrandamento económico” não está a ser contrariado com medidas por parte do Governo. “O Governo falha às pessoas, na dimensão social, no investimento, na economia e falha na soberania e segurança dos portugueses”, acusou.

Perante alguns dirigentes do seu núcleo próximo, a líder do CDS-PP endureceu o discurso contra o Governo por não conseguir suster a contestação social. “O Governo está hoje a pagar preço de não cumprir as promessas que fez, gerando forte desânimo e minando a paz social”, disse, apontando uma crítica geral: “Todo este período constituiu uma oportunidade perdida. O que corre no país é apesar do Governo e não graças ao Governo”.

Um dia depois de ter recebido uma delegação de sindicatos de professores e representantes dos hospitais no Parlamento – para evidenciar a falta de diálogo por parte do Governo – Assunção Cristas apontou que o Governo “cria problemas, mas que é incapaz de encontrar soluções” e que está “desorientado, desconcertado, sem ambição e sem programa”.

Questionada sobre se informou o Presidente da República previamente, Assunção Cristas disse ter dado “nota” da iniciativa antes de a divulgar. Sobre a posição do PSD no Parlamento, a líder dos centristas assumiu que este é “um momento de clarificação” tanto para os partidos da esquerda do PS como para o PSD que terá também a “oportunidade de se juntar ao CDS”. É também a pensar em eventuais dúvidas dos sociais-democratas sobre que posição assumir no dia da votação no Parlamento que o CDS avança com esta iniciativa a oito meses do fim da legislatura.

Apesar de o PS ter apoio parlamentar, que não deixará cair o executivo de António Costa, Assunção Cristas diz que “é preferível ir para ir eleições de um Governo que não governa, e que está fragilizado”.

Até a remodelação que o primeiro-ministro prepara no executivo é desvalorizada: “A própria remodelação governamental já não é um exercício de governação, mas uma mera conveniência eleitoral e de propaganda que nada acrescenta.

Em três páginas e meia, o texto da moção de censura – que deverá ser discutido na próxima semana – refere-se à paz social em ruptura e a um primeiro-ministro “perdido” e um “Governo limitado pelas amarras que a sua criação determinou”.

A contestação social é um dos motivos que o CDS alega para avançar com a censura. “Só em 2018, no sector público, foram entregues 260 pré-avisos de greve, o número mais elevado da década. Em 2019, só no primeiro mês e meio do ano, já foram entregues 112 pré-avisos de greve”, lê-se no texto.

Se a ausência de reformas e o caso “gritante” de desinvestimento na saúde são motivos para censurar o Governo e têm estado na agenda do CDS, o texto da moção recorda ainda o agravamento da carga fiscal e deixa o alerta: “Não estamos devidamente preparados para enfrentar uma nova crise económica”. A oito meses das legislativas, o CDS aproveita, agora, uma janela de oportunidade para se colocar na agenda mediática num fim-de-semana com convenções do PSD e do PS.