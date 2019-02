Líderes europeus em vídeo na Convenção do PS

Quatro líderes europeus vão estar presentes através de depoimentos em vídeo na convenção europeia do PS que se realiza no sábado. O primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven​, o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, e o Presidente da República francês, Emmanuel Macron, estarão virtualmente no Pavilhão Desportivo Municipal de Gaia. Também em vídeo falará a líder histórica das mulheres socialistas, a eurodeputada húngara Zita Gurmai.

O objectivo é transmitir a ideia de que o PS integra um conjunto de partidos ao nível da União Europeia que defendem o europeísmo e o progresso do seu aprofundamento, bem como do euro. Refira-se que Tsipras e Macron não integram o Partido Socialista Europeu.

Além destes líderes, irão discursar em Vila Nova de Gaia o anterior cabeça de lista do PS, Francisco Assis, o presidente do partido, Carlos César, o antigo secretário-geral, Eduardo Ferro Rodrigues, e o actual secretário-geral, António Costa. Na sessão de encerramento estará ainda o holandês Frans Timmermans, candidato a presidente da Comissão Europeia.