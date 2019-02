ADSE

Anda por aí uma histeria, a propósito da denuncia pelas grandes empresas de saúde dos acordos com a ADSE. Isto só acontece porque, finalmente, os trabalhadores tiveram uma palavra a dizer sobre o cumprimento desses acordos. Até há cerca de um ano a responsabilidade pela ADSE era apenas do governo, desde então tem representantes eleitos pelos trabalhadores, os quais verificaram grandes incongruências nos valores cobrados. Depois de verificarem as contas, concluíram que havia um desvio de cerca de 38 milhões de euros, que resolveram cobrar. Aí, as grandes empresas começaram a ameaçar, decidiram aquilo que temos vindo a saber, a denuncia dos acordos. No meu ponto de vista, como contribuidor e utente da ADSE, esta deve manter a sua posição e se necessário for, entrar em acordo com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e transferir para este as verbas destinadas a essas grandes empresas. Como utente do SNS e da ADSE, é isso que penso.

Mário Pires Miguel, Reboleira

Debandada no BE

Pouco resta do projecto original. 25 militantes do Bloco de Esquerda (BE) pediram a desvinculação do partido devido à capitulação do partido aos interesses do capitalismo. Quem se lembra dos inflamados discursos de Catarina Martins e Mariana Mortágua? Quem se lembra do nem mais um euro para a banca falida? A actual direcção do BE está colada às cadeiras do poder. O BE critica a governação de António Costa, mas na hora de votar engole todos os sapos. Em boa hora Francisco Louçã partiu a louça e colocou-se ao fresco.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

ADSE/hospitais privados

Primeiro a CUF e depois a Luz Saúde romperam acordos com a ADSE. Não pretendo, porque não tenho dados suficientes para tal, tomar partido sobre as razões que podem ou não ter dado origem a tal tomada de atitude, embora tenha como adquirido que tanto a CUF como a Luz Saúde buscam acima de tudo um elevado lucro, o que é lógico, mas que a partir de determinada percentagem pode ser imoral. Para que todos nós possamos ter a certeza, verdadeira e real, do que se passou é urgente que o governo disponibilize todos os dados disponíveis para que não haja dúvida sobre o comportamento da CUF e da Luz Saúde. A questão que deve ser esclarecida é a seguinte: têm razão ou é mero jogo partidário já a pensar nas eleições legislativas do corrente ano? A bem da verdade não podem ficar dúvidas.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Reflexão sobre emprego

Como leitor atento deparei com isto: “3300 milhões de empregados no mundo não têm bem estar material nem segurança económica; ou seja: ter emprego não é garantia de ter uma condição de vida digna”. Digo eu: a legitimidade de ter emprego é uma verdade indelével numa sociedade democrática, contudo perante estes números alerta-se os empregadores de todo o mundo e em particular no nosso país. Temos todos juntos de resolver “isto”.

Gens Ramos, Porto