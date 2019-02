“A autonomia estratégica é uma fantasia”

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que Conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

Esta semana, ouvimos Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI) da Universidade Nova de Lisboa, sobre as opções da União Europeia para garantir a segurança e defesa dos Estados-membros.

Ouça também um excerto da reportagem de Teresa Abecasis sobre a participação da GNR no controlo das fronteiras europeias, que pode ver em vídeo em publico.pt/europaqueconta.

Esta semana, na página especial A Europa que conta, explore ainda uma infografia sobre a importância do sector da defesa, sobre a despesa europeia e quais as suas forças militares.

Na rubrica Eurodeputado da semana, fomos ainda perguntar ao eurodeputado Francisco Assis, eleito pelo Partido Socialista, o que fez na última semana.

Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.