Eleições espanholas marcadas para 28 de Abril

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que as eleições espanholas vão realizar-se no dia 26 de Abril.

Sánchez, do PSOE (centro-esquerda), foi obrigado a convocar as legislativas depois de não ter conseguido fazer aprovar a sua proposta de Orçamento.

A data evita que as legislativas coincidam com as municipais, autonómicas e europeias previstas para 26 de Maio.

O Orçamento foi chumbado pela votação conjunta de seis emendas, graças à convergência entre os partidos de direita Partido Popular (PP), Cidadãos e independentistas catalães.

Sánchez assumiu a chefia do Governo em Junho de 2018. Conseguiu derrotar o antigo primeiro-ministro Mariano Rajoy, do PP, porque contou com o apoio de todos os partidos à excepção dos populares e do Cidadãos. Ou seja, uma maioria precária e de interesses contraditórios do PSOE, o Podemos, à sua esquerda, e os deputados nacionalistas catalães e bascos​.