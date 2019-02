Mafra vai ter sistema de videovigilância junto ao palácio nacional

A Câmara de Mafra adquiriu um sistema de videovigilância para instalar no centro da sede do concelho e assim garantir a segurança nos espaços públicos junto ao palácio, disse esta sexta-feira a vereadora com o pelouro da Segurança.

"Face à crescente afluência de transeuntes, nomeadamente turistas, na zona fronteira ao Palácio Nacional de Mafra e tratando-se de património de reconhecido valor histórico-cultural, considera-se que a instalação de um sistema de videovigilância concorre para uma maior segurança de pessoas e bens", afirmou por escrito à agência Lusa Aldevina Rodrigues, que tutela também a Polícia Municipal.

Mafra, no distrito de Lisboa, regista taxas de criminalidades "inferiores à média nacional", mas a autarquia "pretende actuar preventivamente", explicou.

A autarca admitiu também que o sistema "contribui para a melhoria das condições necessárias à eficácia das operações de protecção civil" no centro histórico.

De acordo com o contracto celebrado na terça-feira e publicado na Plataforma da Contratação Pública, a autarquia investiu mais de nove mil euros na aquisição do sistema de videovigilância.

Vão ser instaladas quatro câmaras rotativas para garantir a segurança no espaço público junto ao Palácio Nacional de Mafra.

O sistema de videovigilância vai funcionar todos os dias, durante as 24 horas, adiantou a autarca.

O município não aponta ainda uma data para a entrada em funcionamento da videovigilância, pois aguarda autorização da PSP.