Igreja da Misericórdia de Évora reabre ao culto após um ano em obras

A Igreja da Misericórdia de Évora, edificada em meados do século XVI, vai reabrir ao culto, no sábado, após obras de conservação e restauro que duraram cerca de um ano, foi divulgado esta sexta-feira.

A reabertura da igreja ao culto vai ser assinalada a partir das 16:30, com uma actuação do Coral Évora e uma eucaristia presidida pelo arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, entre outras iniciativas, segundo a Santa Casa da Misericórdia de Évora (SCME).

A intervenção, que implicou um investimento de 500 mil euros com o apoio de fundos comunitários, envolveu trabalhos no exterior e interior do edifício, classificado como imóvel de interesse público desde 1983.

Durante as obras, sete pinturas murais a fresco com mais de 400 anos, que já eram conhecidas mas estavam tapadas por telas, voltaram a "ver a luz do dia" temporariamente e foram alvo de conservação e limpeza.

Apesar de ficarem novamente tapadas, as pinturas murais vão ser valorizadas e divulgadas através do núcleo museológico que vai ser criado na igreja e que deverá ficar pronto no próximo verão.