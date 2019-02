Lisboa planta 100 árvores a 100 dias da cimeira do clima

O Parque Urbano do Vale da Montanha vai, este sábado dia 16 de Fevereiro, receber 100 árvores cuja plantação celebra a contagem decrescente de 100 dias para a quarta Conferência Europeia de Adaptação às Alterações Climáticas (ECCA), a decorrer no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, entre os dias 28 e 31 de Maio.

A 100 dias do evento, a ECCA 2019 irá semear 100 árvores naquele que é um dos mais recentes parques urbanos em crescimento na capital. “A cerimónia reveste-se de um particular simbolismo, pelo facto de reunir representantes das diferentes entidades envolvidas no aumento da infra-estrutura verde e do arvoredo na cidade, uma das mais eficazes ferramentas ao serviço da adaptação climática”, pode ler-se no comunicado divulgado pela câmara.

A ECCA, uma das maiores conferências sobre alterações climáticas, terá a “participação de investigadores, técnicos, decisores, empresas e organizações não-governamentais, autoridades e agências nacionais, regionais e locais com responsabilidade na implementação de planos e medidas de adaptação às alterações climáticas”, avança o comunicado.

Para a autarquia, esta é “uma excelente oportunidade para o debate dos cenários projectados para o sul da Europa, incluindo os que se relacionam com as cidades”.

A conferência é organizada por três projectos europeus no âmbito do programa “Horizonte 2020” – Placard, Bingo, Resccue – coordenados respectivamente pela Faculdade de Ciências ID, Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências; pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil; e pela Aquatec (Espanha), em cooperação com a Câmara Municipal de Lisboa e o Ministério do Ambiente e da Transição Energética.

A cerimónia, que espera receber cerca de mil participantes, irá também contar com a presença do vereador do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia da Câmara Municipal de Lisboa, José Sá Fernandes, o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, o representante da Comissão Europeia no âmbito dos projectos Horizonte 2020, Diogo de Gusmão-Sørensen, e representantes dos três projectos organizadores.

A organização da ECCA 2019 irá ainda promover a mitigação de emissões de CO2 associadas ao evento, através da plantação de árvores nativas da flora portuguesa na região centro de Portugal.