Defesa e segurança na UE: um tema urgente

A segurança tornou-se uma prioridade para a maioria dos cidadãos europeus, indicam as sondagens de opinião, e a instabilidade que se vive em regiões vizinhas da UE, especialmente na parte leste e no outro lado do Mediterrâneo, deu uma nova urgência à política europeia de segurança e defesa e a uma maior cooperação entre os Estados-membros.