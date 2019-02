TAP promove ponte aérea Lisboa-Porto com bilhetes desde 36 euros

Aproveitando o desinvestimento da sua concorrente nas ligações Lisboa – Porto (a Ryanair anunciou em Janeiro que passa a ter apenas uma ligação diária entre as duas cidades), a TAP acaba de lançar uma campanha de promoção da ponte aérea.

Até 28 de Fevereiro, a companhia garante bilhetes desde 35,99 euros por ida em qualquer dos seus 13 voos diários, realizados entre as 5h e as 23h. “A jacto e a horas” é o mote da campanha.

Entre as mais-valias da ligação, a empresa enumera precisamente “aviões a jacto”, promete conforto (por exemplo, “sem lugar do meio” na frota Embraer) ou “mais espaço de bagagem”.

Já os passageiros frequentes da TAP têm também direito a ganho promocional: 1500 milhas (“uma milha a voar, duas no seu saldo”).

A companhia aérea portuguesa tem-se desdobrado em campanhas e novidades nas últimas semanas – já para não falar na multiplicação de aparelhos e baptismos especiais, como no caso do avião chamado “Zé Pedro”.

Em matéria de promoções, há casos como “todos os voos a metade do preço” (em Fevereiro), voos europeus desde 26 euros (Barcelona, no caso) ou descontos de 30 a 100 euros para clientes que já voaram na TAP e querem voltar a voar.

Em matéria de novidades, contam-se, por exemplo, novos voos do Porto para Bruxelas, Lyon e Munique; o anúncio de voos directos entre Porto e Nova Iorque seis dias por semana e o reforço de voos para Luanda.

Por outro lado, em Janeiro baixaram-se as expectativas para os resultados financeiros de 2018 e a empresa foi dada, pela consultora internacional OAG, como uma das companhias menos pontuais do mundo. Não em vão, no mesmo comunicado em que anuncia as novas promoções Lisboa-Porto, a TAP sublinha que registou entre 4 e 10 de Fevereiro, na ponte aérea, uma pontualidade de 94%.