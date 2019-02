Sete ideias para sair esta semana

LISBOA

Plasticina para o convento

De 14 de Fevereiro a 21 de Abril

Museu da Marioneta

Enquanto a Monstra não chega – 20 a 31 de Março são as datas do festival de animação lisboeta –, vai oferecendo um aperitivo no Convento das Bernardas, morada do Museu da Marioneta. Chega directamente de Bristol, sede dos estúdios Aardman, onde nasceram as personagens de plasticina em stop-motion que conhecemos de Wallace & Gromit, A Ovelha Choné ou A Fuga das Galinhas. A exposição A Magia dos Estúdios Aardman dá a ver 47 bonecos, oito cenários e vários esquissos e storyboards produzidos pelos animadores da premiada casa inglesa, onde um dia produtivo pode equivaler a poucos segundos de filme. Peter Lord, que a co-fundou em 1972 com David Sproxton, tem já presença confirmada na Monstra.

Horário: terça a domingo, das 10h às 18h.

Grátis

Foto Câmara Municipal de Palmela

PALMELA

Tentação à mesa

De 15 a 17 e de 22 a 24 de Fevereiro

Vários locais

Porque o São Valentim é quando um casal quiser, Palmela estica o espírito desse dia e multiplica-o por dois Fins-de-semana Gastronómicos dos Enamorados. Em ambientes descontraídos – e livres da missão ingrata que é reservar lugares no Dia dos Namorados –, os apaixonados encontram menus de tom amoroso em mais de 20 estabelecimentos do concelho. Há propostas tão sugestivas como cogumelos frescos recheados à São Valentim, risotto de espumante e camarão, panacotta de fruto da paixão, corações de fogaças ou brownies afrodisíacos.

Estabelecimentos aderentes: Âncora & Serrano, A Tipóia, Bobo da Corte, Casa de Atalaia, Casa do Castelo, Casa Mãe da Rota de Vinhos da Península de Setúbal, Coffee Village - Salão de Chá, O Correio-Mor, Culto Café, Dona Isilda, Pousada de Palmela, Retiro Azul, Sushi na Vila, Taverna da Ladeira, Afinidades - Casa Agrícola Horácio Simões, Alcanena, Casa da Pimenta, Lancelote, O Central, O Telheiro, Mar Até Cá, Restaurante Marateca, A Moagem e Montalegre

Foto Joana Gonçalves

MIRANDA DO DOURO

Prova de Miranda

De 15 a 17 de Fevereiro

Jardim dos Frades Trinos

É altura de provar os Sabores Mirandeses do ano. Na sua 20.ª edição, o festival mantém-se uma referência para encontrar o que melhor, mais autêntico e tradicional se faz da região, venha da gastronomia (carne de vitela, tabafeia, bola doce...), do artesanato ou de outras manifestações culturais das Terras de Miranda. O cardápio segue com teatro de rua, apresentações de livros e actuações de gaiteiros, pauliteiros e outros artistas locais, com destaque para o concerto dos Galandum Galundaina (dia 16, às 22h30). Sábado e domingo, antes da abertura da feira, há ainda montarias ao javali, um passeio de BTT e uma caminhada pelas arribas do Douro.

Horário: das 10h30 às 24h (até às 22h no domingo).

Entrada livre

Foto Da Weasel na Quinzena da Juventude de Almada, em 1998 Câmara Municipal de Almada

ALMADA

Margem ao rock

De 12 de Janeiro a 13 de Setembro

Museu da Cidade

Liverpool teve os Beatles. Dublin viu nascer os U2. Seattle deu-nos os Nirvana. Sydney criou os AC/DC. De Almada, saíram UHF, Da Weasel, Xutos & Pontapés, Braindead... Para muitas bandas, alguns movimentos e uns quantos estilos, foi cidade-berço. A forma como a sua história se confunde com a de mais de 500 projectos musicais, do rock ou aparentados, desde o início dos anos 1960, é agora documentada numa exposição. Na Margem: Uma História do Rock reúne fotografias, letras, instrumentos, bilhetes, recortes de imprensa e muitos outros materiais, parte deles cedidos por músicos, fotógrafos, fãs ou simples adeptos de rock que quiseram contribuir.

Horário: terça a sábado, das 10h às 13h e das 14h às 18h.

Bilhetes a 0,62€; grátis para menores de 12 anos

Foto João Pedro Rodrigues

LISBOA

Inclusivamente dançando

De 18 a 24 de Fevereiro

Teatro Municipal São Luiz

Still practicing, Stillness, de Adam Benjamin, mistura gerações, pessoas com e sem deficiência, e artistas lusos e ingleses. No Silêncio da Primeira Onda é Rafael Alvarez a mostrar como "corpos de papel mergulham num mar de emoções, imagens, memórias, sombras e promessas de futuros plurais". Silke Z. coreografa Out Sight // You Are Safe, dois momentos sobre a articulação entre colectivo, indivíduo e liberdade, com bailarinos portugueses e da sua companhia, a ResistDance. São três criações para ver em estreia absoluta no InArt - Community Arts Festival. Co-produzido pela Vo'Arte, (associação pela arte inclusiva) e o São Luiz, o festival recebe coreógrafos de quatro países para um total de sete espectáculos, complementados por seis workshops e três conversas – uma delas, com Pedro Sena Nunes, realizador do documentário Geração Soma, exibido no festival, sobre o projecto homónimo que operou em escolas, integrando crianças com necessidades educativas especiais.

Programa completo aqui.

Grátis a 15€

Foto Câmara Municipal de Tomar

TOMAR

Passaporte para petiscar

De 15 de Fevereiro a 24 de Março

Vários locais

Chamuças com queijo brie, estaladiço de morcela, bomba de alheira e pataniscas de lampreia são alguns dos petiscos servidos por Tomar à Prova, uma rota gastronómica a que não falta sequer o passaporte. É nele que os comensais devem registar as paragens nos 16 estabelecimentos tomarenses que, no centro histórico e nas imediações, se associam à iniciativa. Têm dez dias para o fazer, sabendo que terão sempre à sua espera, além da especialidade da casa, um copo do chamado "vinho mouchão", a famosa bebida típica local que nasceu na antiga tasca Casa dos Passarinhos.

Estabelecimentos aderentes: 1.º de Maio, Abrigo da Alma, Adega do Bolacha, Amor Lusitano, Brasinha, Café Santa Iria, Cafetaria do Castelo, Cervejaria Casa da Vera, Cervejaria Lusitânia, Cervejaria Noite e Sol, Infante, Lúria, Picadeiro, Refúgio, Siciliano, Tabernáculo do Rio.

Petisco + bebida a 3€

Foto Still de Entre Sombras

VILA DO CONDE

Entre sombras e matérias

De 16 de Fevereiro a 26 de Maio

Solar - Galeria de Arte Cinemática, Teatro Municipal e escolas

Vila do Conde, terra de festival de curtas-metragens (este ano, será de 6 a 14 de Julho de 2019), põe também anualmente em cena um olhar diferente sobre o cinema e, em particular, o de animação, através de uma combinação de materiais e instalações interactivas. A inspiração para a 14.ª edição da Animar vem de quatro curtas recentes: Agouro, de David Doutel e Vasco Sá; Entre Sombras, de Alice Guimarães e Mónica Santos; Ride, de Paul Bush; e 4 Estados da Matéria, de Miguel Pires de Matos. Mais do que uma exposição, a Animar assume-se como um projecto educativo. A programação, apontada às famílias e envolvendo escolas do concelho, inclui visitas guiadas, sessões de cinema para todas as idades e oficinas que podem ir da criação de banda desenhada à realização de um minidocumentário sobre a região, passando pelo contacto com stop-motion, caracterização e outras técnicas.

Horário da exposição: segunda a sábado, das 14h às 18h.

Grátis (excepto workshops, 10€)

Foto

EXTRA: CINEMA

Bale em Vice

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um Christian Bale irreconhecível encarna Dick Cheney no biopic que Adam McKay escreveu e realizou para retratar o mais poderoso vice-presidente da história dos EUA. Com oito nomeações para os Óscares, incluindo Melhor Filme, Melhor Argumento Original e Melhor Actor Principal (Bale já recebeu o Globo de Outro nessa categoria), Vice chega aos cinemas portugueses a 14 de Fevereiro. Mais filmes? Siga para o Cinecartaz.

Encontre aqui outras ideias para sair esta semana Guia do Lazer: música, dança, teatro, exposições, feiras, miúdos e mais