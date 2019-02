Uma "Disneylândia" em Badajoz? Sim, e com sabor a Las Vegas

Chama-se Elysium City e estará entre uma Las Vegas e uma Disneylândia, erguida do zero para dar turismo a uma das regiões menos povoadas de Espanha. Terá casinos e parques de diversões, mas também hotéis, lojas, marina, campo de golfe e um estádio com capacidade para 40 mil pessoas.

O município de Castilblanco, localizado na província de Badajoz, a cerca de duas horas e meia de distância da fronteira com Portugal, foi o local escolhido pela empresa norte-americana Cora Alpha para erguer aquele que será “o primeiro grande projecto de cidade sustentável e inteligente da Europa planeado e construído a partir do zero”, numa área com cerca de 1200 hectares.

Foto DR/CoraAlpha Elysium

No “núcleo” desta cidade futurista estará “um parque temático ao nível da Disney” e “um parque aquático que é diferente dos parques aquáticos típicos”, revelou John Cora, fundador da empresa, à Travel+Leisure, sem adiantar mais pormenores. O empresário trabalhou durante 30 anos na Walt Disney Company, foi vice-presidente dos parques temáticos da Disney e um dos principais defensores da construção da EuroDisney em Espanha, projecto que acabaria por ser construído nos arredores de Paris.

De acordo com os dados apresentados no site do projecto, no primeiro ano de funcionamento são esperados mais de dois milhões de visitantes no parque temático, 1,5 milhões nos casinos e eventos e 750 mil nos escorregas aquáticos.

A construção da Elysium City vai ser repartida em duas fases. A primeira, que deverá estar concluída em 2023, data prevista para a inauguração, contempla os dois parques de diversões, quatro hotéis com respectivos casinos, num total de três mil quartos, além de um centro de dados, um centro comercial, mil alojamentos privados, um campo de golfe, um estádio com capacidade para 40 mil pessoas, um heliporto, espaços verdes e uma marina, aproveitando a barragem existente no local.

Foto DR/CoraAlpha Elysium

Nos planos para a segunda fase, apontada para 2028, estão a construção de mais cinco hotéis, uma pista de fórmula 1, um centro equestre e outras atracções. O investimento previsto para a totalidade do projecto é de 3500 milhões de euros.

De acordo com John Cora, o gigantesco empreendimento vai empregar entre 2500 e 3000 pessoas durante a fase de construção e cerca de 15 mil trabalhadores até ao quinto ano de operação.

O município de Castilblanco gira em torno da pequena vila que lhe dá nome, localizado no interior da Península Ibérica, a cerca de 200km de Madrid e a 400km de Lisboa. População actual? 1005 habitantes (dados referentes a 2017).