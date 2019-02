Sérgio Conceição desvaloriza baixas e elogia suplentes

Sérgio Conceição analisou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o regresso do FC Porto à Liga, para defrontar o V. Setúbal, sábado (20h30), no Dragão, com o treinador confiante numa boa exibição, capaz de colocar um ponto final na fase das bolas na trave.

Na antevisão do encontro da 22.ª jornada da I Liga, Sérgio Conceição confirmou a ausência de Brahimi, sem, contudo, se mostrar demasiado preocupado. "Temos sofrido um bocadinho com as lesões, mas estou aqui e sou pago para encontrar soluções e nunca me desculparei com as ausências", referiu o treinador, aludindo ainda às baixas prolongadas de Aboubakar e Marega, lembrando que a dupla atacante esteve em 60 por cento dos golos do ano passado, abrindo agora espaço a outras soluções.

"Em Roma, os três entraram muito bem e um deles fez o golo. Estão preparados e acho que a força do balneário e da nossa equipa é exactamente essa. Em termos estatísticos, somos uma equipa em que os suplentes têm um peso enorme no resultado final. Por isso, tenho confiança no grupo", frisou, confiante no "fim da fase das bolas na trave".

Sobre o adversário, que chega ao Dragão com uma sequência de três empates consecutivos desde que Sandro assumiu o comando técnico, substituindo Lito Vidigal, Sérgio Conceição destaca uma equipa coesa defensivamente.

"É verdade que com a troca de treinador a equipa não marca muito, mas também não sofre. Mantém a estrutura habitual, é uma equipa poderosa em termos físicos, com jogadores interessantes. Ficará mais ou menos difícil consoante o que o FC Porto jogar. Somos uma equipa individual e colectivamente mais forte", referiu.

Sérgio Conceição aproveitou ainda para esclarecer a conversa com o central brasileiro Felipe no final do jogo com a Roma. "Não vejo a estranheza. Depois de um jogo de grande intensidade, dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, há um jogador que está irritado com um lance. Desde logo, prefiro ter um jogador irritado por perder, do que com sorrisos e abraços a combinar um jantar para o dia seguinte", explicou o técnico, insistindo que se dirigiu ao central com o intuito de evitar uma expulsão já depois do apito final.

"Ele estava irritado e começou a explicar-se. Se foi com o dedo para cima, para baixo ou para o meio... Depende de como cada um quer interpretar", concluiu.